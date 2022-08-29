國民黨昨天舉辦完全代會，齊聚所有黨提名參選人喊一席都不放棄。國民黨今舉行中評會，國民黨主席朱立倫受訪時再度強調，全國一席都不會放棄，對於台北市選情，朱立倫引用前總統陳水扁日前說法，「陳時中踏著萬具屍體來選台北市長，相信台北市民不能接受他當台北市長。」

對於朱立倫喊過六都過半、14＋2的目標，目前估計年底大選可以拿幾席？朱立倫表示，如果要提任何數字，就是打臉自己提名參選人的臉，每一席都不能放棄，都要全力以赴。

被問及台北及桃園的選情，朱立倫說，台北市長參選人蔣萬安非常努力，大家最後要集中選票才能團結勝選，不能讓鴨霸民進黨贏，尤其是陳水扁講過，陳時中是踏著萬具屍體來選台北市長，相信台北市長不能接受他當選台北市長，更何況，疫苗、快篩採購還有這麼多黑箱、弊端。

朱立倫表示，桃園市長參選人張善政在桃園也是穩札穩打，一步一腳印，團結桃園所有立委、議員及地方人士，大家一起團結努力。

媒體問黨內對於宜蘭縣長林姿妙是否有雜音？朱立倫說，林姿妙在宜蘭表現備受肯定，所謂雜音都是來自綠媒操作，黨內都很支持林姿妙，都很了解林姿妙是被綠營惡意司法操弄。