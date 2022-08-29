深得熱血騎士心 光陽電車能源站再創新高

時序掠過立秋、歡樂的暑假也即將結束，日前（24日）國內機車龍頭大廠光陽KYMCO抓緊夏天的尾巴，挺進國境之南---墾丁，打造IONEX 3.0電能網絡第1500個充電站，擁抱“南”朋友、插旗國土最南端，宣告光陽IONEX“年底2000站”目標計畫，已進入最後衝刺階段，也意味著IONEX電動機車用戶所期待、無境不至的便利電能網更加完備！

而在電網順利插旗南國後，光陽KYMCO仍未停下腳步，搶在開學前夕，將電能送上高海拔，於風景秀麗的清境山區設置全新換電站。你可能好奇，光陽KYMCO不是早在去年10月就已在南投清境地區設置兩處（伊拿谷餐廳和春大地渡假山荘）充電站嗎？沒錯，當時首度於清境設置換電站，讓許多熱血的IONEX騎士相揪馳騁高海拔、成功登上台灣公路最高點---武嶺，不僅引爆網路論壇高聲量，更帶動一波攻頂熱潮。而今，光陽KYMCO加碼於「清境福爾摩莎時尚會館」設置新站，海拔高度比先前兩座更高且離武嶺更近，讓IONEX換電站於該地的站體數達到3座，不論站體數或佈建高度皆碾壓對手，讓電動車友們要揪騎上高山、衝武嶺，更安心、更給力。

光陽KYMCO於「清境福爾摩莎時尚會館」設置新站，海拔高度比先前兩座更高且離武嶺更近，讓IONEX換電站於該地的站體數達到3座，不論站體數或佈建高度皆碾壓對手。（圖/中時新聞網）

猶記得今年初始，光陽KYMCO宣佈「三向維度」策略以來，便打算要IONEX換電站遍地開花，從西部都會跨過中央山脈，深入東部（橫向），由平地延伸至高海拔地區（縱向），以及「跳島戰略」鎖定台灣離島，既廣且深地讓充電站延伸到台灣各角落，打造便利可靠的電能網絡版圖。此次清境新站再插旗，讓IONEX電能網絡於縱向高度競爭中，再下一城，展現「便利換電站」有別於對手、可短時間快速佈局的策略優勢，當中亦不難嗅出較勁對手的強烈企圖與煙硝味。

光陽IONEX除了電動車性能超越對手外，無境不至的電網部署更讓持續擴增的IONEX車友享受隨心所欲的騎乘樂趣。（圖/中時新聞網）

綜觀光陽KYMCO IONEX能源網策略，不論是巷戰般充斥各角落的六都密集電網，或是深入偏鄉後山、打造離島零碳觀光佈局銷售通路及換電站，為的都是要與對手做出差異化，實現「深得我心」、「站在你身邊」的理念思維，以奇兵策略後發先至。而對消費者而言，光陽IONEX除了電動車性能超越對手外，無境不至、唾手可得的電網部署，更讓持續擴增的IONEX車友可以享受隨心所欲的騎乘樂趣。

有車友表示，以目前清境現有的3座換電站，再加上埔里、日月潭及魚池鄉等地多處站點，IONEX車友將可規劃2天以上大南投地區綠能踩點之旅，涵蓋親水環潭、高山公路登頂，以及知性小鎮采風行…等豐富行程，不必擔心電力問題、沒有里程焦慮，只有好心情與清新空氣與一路隨行。隨著1500站的達成，並照著光陽既定的「1天蓋7站」節奏進行，有車友已開始勾勒全台暢遊的美好藍圖，且拭目以待吧！