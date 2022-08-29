陸劇《蓮花樓》由成毅、曾舜晞、肖順堯、陳都靈領銜主演， 6月已正式開拍，講述神秘的蓮花樓樓主李蓮花帶著一座會移動的蓮花樓闖盪江湖的故事。近日，有人放出一段《蓮花樓》拍攝現場的影片，影片中工作人員與場外代替拍照的民衆發生衝突，對其拳打脚踢，隨後民衆迅速送醫診斷為鼻骨骨折，暴力行徑引發不少網友的譴責，目前劇組已公開道歉並表示會加强人員管理。

從影片中可以看出，一名黑衣工作人員試圖驅趕代拍人潮，其中一個小個子、身穿灰色上衣戴著黑色袖套的代拍情緒激動，動作幅度較大，工作人員突然伸手一拳打在該代拍臉上，隨後倆人迅速扭打在一起，不過代拍因體型差異不占優勢，基本是單方面挨打。只見工作人員基本拳拳打臉，用腳踹人，哪怕對方已經停止反抗且鼻子流血也持續攻擊，甚至還把代拍摔在地上，恐怖舉動令人髮指。

事後，該代拍迅速送醫並診斷爲鼻骨骨折，涉案的工作人員也已被警方帶走。28日晚間，劇組對此事做出回應，説明已經第一時間對此事做出處理，開除涉案人員，誠懇向受傷者及其他工作人員、關心《蓮花樓》的各界朋友表示歉意，並説明驅散人潮是因爲多次遭遇黃牛及代拍洩漏拍攝內容，此次工作人員管理不當事件會讓劇組引以爲戒，今後將杜絕一切緣由的言辭或肢體過激行爲。

近年大陸「代拍」橫行，，對於代拍而言，明星就是行走的人民幣，藝人的人氣越大，賣出的圖片自然水漲船高，這些遊走在利益邊緣的代拍業也時常衍生不少問題，像是洩露劇情、或因不顧秩序影響藝人行程，造就不少困擾。