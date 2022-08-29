台中市發生疑似狼師犯行，教育局四箭齊發追究到底。(台中市政府提供)

台中市爆發20多年前黃姓教師疑似性侵女學生案！教育局遭外界質疑有放水之嫌？教育局長楊振昇鄭重聲明，不但絕無放水，且透過性平行政調查、司法偵辦、擴大問卷普查及狼師檢舉專線「四箭齊發」追究到底。教育局26日啟動全面普查，責成相關學校近日內以問卷方式調查黃男教過的學生、校友、在校生，是否有受到性騷擾或性侵害的情形，不漏失任一可能性，以捍衛受害者的權益。

「校園性侵害零容忍！」楊振昇表示，教育局對此案積極追究到底的行動，比人本的要求更為嚴密，4月接獲檢舉送請「性別平等教育委員會」審議並籌組調查小組，積極調查及約談行動馬不停蹄。

楊振昇指出，日前教育局接獲檢舉指有第二位受害者，教育局隨即於24日成立「狼師檢舉專線」擴大調查，呼籲可能的潛在受害者勇敢站出來檢舉 ，26日依法主動向檢方告發，請司法介入偵辦，力求真相、勿枉勿縱。

楊振昇說，全面普查也啟動，29日學校進一步備妥經專家學者確認的問卷調查表，近日內以雙掛號寄給該師教過的學生；黃男其他職務所任職學校，也研議以問卷全面普查校友及在校生，找出其他可能的潛在受害者，絕不放縱任何一件性平案。

部分媒體報導，有特定人士及團體認為此案移交檢調會讓難以成案的刑事案件，護航行政調查，甚至讓更多被害人不願意站出來？法制局長李善植說，依刑事訴訟法241條規定「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發」，因此教育局在進行性平調查時，若發現有犯罪嫌疑，依法本應主動向檢方告發，擴大調查範圍。

李善植強調，校園性侵案犯罪時間可能長達數年，可能不只一人被害，有些受害人之被害時間可能發生在近期，行政單位若貿然以單一被害人陳述時間已逾追訴權時效，畫地自限不請檢調偵辦，不但不合法制，也會錯失將狼師繩之以法的機會。

市府教育局擴大調查，主動請檢方介入調查，不僅要狼師負起行政責任，更應該受到法律嚴厲的制裁。個別被害人縱因事發多年後不願提告追究，但可能使犯罪嫌疑人因此逍遙法外，甚至繼續為非作歹，教育局的行政司法雙管齊下做法，才是真正的勿枉勿縱，給所有可能的受害者一個公道！

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