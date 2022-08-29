珍惜生命遠離馬路三寶。專業試車手Andy老爹近日在臉書貼出一段行車記錄器影片，一輛白色特斯拉行駛在中間車道，接近匝道出口時，前方一輛TOYOTA WISH黑色休旅車沒打方向燈就突然往左「鬼切」，險些與白色特斯拉相撞，驚險畫面一曝光，引發不少網友關注。事後Andy老爹也在臉書發文表示警方後續將針對這起違規駕駛，進行開罰。

專業試車手「Andy老爹」近日在臉書貼出一段行車記錄器影片，一輛白色特斯拉行駛在台北環東大道高架橋中間車道，近南港經貿園區匝道出口時，前方一輛TOYOTA WISH黑色休旅車沒打方向燈就突然往左「鬼切」，後方的白色特斯拉為了閃避休旅車也緊急閃躲，差點撞上匝道口的柱子。

Andy老爹發文痛批「真的是亂開一通，想切就切，特斯拉差點被擊落......」，他也補充說明「如果我特斯拉車主，我會大腳煞車就好，不會大角度打方向盤，因為打方向盤比較容易失控跟危險」。

貼文曝光後，大批網友紛紛痛批「三寶無所不在，只能拜拜祈求行車平安」、「這種車每天都遇的到，真的誇張」、「鬼月最後一天急著回去哦」、「這一定要檢舉的啊！這不是三寶行為，是恐怖份子」。

事後，Andy老爹28日在臉書發文指出，「剛剛南港分局的警員跟我聯絡說，請幫忙找這位Tesla Model 3車主，想要調閱他的行車記錄器來找到前方WISH的車主，時間是8/23號，下午1點11分左右」，表示警方後續將針對這起違規駕駛，進行開罰。