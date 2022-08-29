柬埔寨媒體昨日報導3名台人在首都金邊一處公寓內遭槍殺，對此，台南市警方證實3人均為台南人，查出為林男、程男與葉男，據了解，三人均是台男當地角頭份子，過去在台男犯案紀錄驚人，其中程男與葉男所屬同個組織幫派，3人的前科累累，舉凡傷害、詐欺、妨害自由與毒品均曾涉案遭法院判刑在案。

本報獨家掌握，在柬國亡命的3名台南人分別為林男、程男與葉男，3人分別於今年8月、2月及7月自國內出境，且均曾遭法院判刑，前科數量相當驚人。

林男部分，判決書指出，林男2013與2014年間分別涉有槍砲彈刀條例與恐嚇罪遭判刑，應執行7月徒刑，得易科罰金，林男最終以繳納易科罰金簽結此案，但2018年間林男與翁姓男子有私仇，於台南市一處火鍋店持刀械與棍棒毆打翁男，以熱湯淋灑，造成翁男身體多處裂傷與燙傷，被台南地院依傷害罪判刑6月，得易科罰金18萬。

程男部分，為2015年間涉嫌與李姓男子共同販售第三級毒品K他命，被台南地院判刑，2014年間涉有有恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由、強盜、組織犯罪防制條例等案被警方移送。

葉男部分，則涉有公共危險、詐欺與毒品防制條例，最近一次遭法院判刑的則為，葉男於2018年間與多位友人深夜於台南市區飆車，數次於路口並排與橫越車道遭法院判刑。

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