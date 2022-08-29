今年債券市場經歷烏俄戰爭、中國清零，以及聯準會鷹派升息所帶來的「完美風暴」，投資等級債券價格跌幅甚至超過2008年金融海嘯時期。但施羅德投信提出債市VIP三大投資利基，指出債券價格大幅修正後，債市已來到「投資甜蜜點」，資金也有回流債券基金的跡象，當前債市其實比股市評價更具優勢，建議可逢低布局績效相對突出的多元債券，掌握穩健報酬。

施羅德投信指出，受烏俄戰爭影響，今年能源與大宗商品價格上漲；且中國大陸為控制疫情祭出清零政策，使供應鏈嚴重受阻，也導致通膨居高不下。為此美國聯準會主席鮑爾(Powell)宣示將盡一切努力壓制通膨，近兩次FOMC會議皆升息3碼，升幅是近30年最大，引發投資人對經濟衰退的疑慮，因而使資本市場大幅震盪。不過，觀察資本市場各資產表現狀況，今年以來美股S&P 500指數跌幅為12.6%，與二戰以來美國12次經濟衰退期間的美股跌幅中位數24%相比，目前美股跌幅尚未反映經濟衰退情況，但同一期間，投資級公司債價格跌幅達13.2%，已超過2008年金融海嘯時期，有過分反應利空之嫌。

對此，施羅德投信認為「危機即是轉機」，指出債券市場目前有V、I、P三大利基，且評價面相較於股市更具吸引力，建議投資人可以逢低布局多元債券，掌握難得的投資機會。

施羅德(環)環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，從基本面(Valid)來觀察債市，歐、美投資等級企業債基本面仍相當穩健，包含投資人所關心的利息保障倍數與企業流動性，仍然相當健康；且企業盈餘持續成長，但負債未見快速攀升，顯示企業體質健康。而非投資等級債的違約率雖有上升，但仍處相對低檔，足見基本面尚未明顯惡化，為債市提供有效支撐。

其次，在利率(Interest)方面，王翰瑩認為，受惠原物料價格止穩、經濟成長趨緩，房屋與二手車價格下滑等因素，美國通膨可望於第2-3季觸頂，當前的公司債利率水準已反應市場多數利空，在聯準會可望放緩升息步伐後，債市的收益率相對具有吸引力。

而在價格(Price)方面，王翰瑩指出，隨著債券價格修正，目前美國投資等級債券的收益率不僅高於美股殖利率，且雙方的利差更來到近11年高點，顯示債市較股市更具投資吸引力。