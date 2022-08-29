新加坡知名景點「擎天樹叢」（Supertree Grove）被《國家地理雜誌》（National Geographic）臉書貼文誤植為位在「新加坡，馬來西亞」。

全球權威雜誌、英國《國家地理雜誌》（National Geographic）大出包，27日在臉書發文介紹新加坡知名景點「擎天樹叢」（Supertree Grove）時，竟將地點列為「新加坡，馬來西亞」，讓新加坡成為馬來西亞下的一州，烏龍誤植事件也讓大馬、星國網友酸爆。

when your name is National Geographic but you fail at geography pic.twitter.com/y4VC4bP1tu — MGAG (@My_MGAG) August 27, 2022

綜合Asia One、馬來西亞《馬來郵報》（Malay Mail）、《詩華日報》等報導，《國家地理雜誌》27日在官方臉書帳號發文介紹新加坡知名景點「濱海灣花園」的「擎天樹叢」，貼文貼上擎天樹叢及空中步道（OCBC Skyway）照片，並寫道：「來自檔案照：一個來自印度的家庭，在馬來西亞．新加坡遊覽濱海灣花園。」

目前已經看不到這則貼文，不過報導指出，《國家地理雜誌》在刊出貼文後約20小時都未更正內容，烏龍貼文也引發超過9900次轉發及4300個回應。

不少網友調侃《國家地理雜誌》作為權威地理雜誌，「連地理也不及格」，不過也有網友酸，如果是50年前，那技術上來說這張照片並沒有錯。新加坡於1965年8月9日正式與馬來西亞分開、獨立。

馬來西亞、新加坡網友也互開玩笑，大馬網友說「歡迎回來馬來西亞」，星國網友則回應「很高興回來！」也有網友大玩政治梗，「感謝《國家地理雜誌》尊重一個馬來西亞原則，只有一個馬來西亞，新加坡是馬來西亞不可分割的一部分，希望有一天新加坡能與祖國團聚。」

National Geographic UK says Singapore is in Malaysia, netizens reply 'welcome back' https://t.co/cbJMUDzUJF pic.twitter.com/0x9S23DQRn — AsiaOne (@asiaonecom) August 28, 2022

烏龍貼文也引發馬來西亞旅遊局發文貼出吉隆坡夜景，回應：「那是新加坡，這是馬來西亞。」

另外網友們也有樣學樣，貼出世界各地景點照，但故意標記錯誤地點，例如有網友貼出埃及金字塔照片，但故意標記地點為英國的巴黎艾菲爾鐵塔。