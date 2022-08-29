第一保（2852）董事會已通過上半年財報，上半年稅後盈餘2.86億元，每股盈餘0.95元。

由於第一保只銷售疫苗險，上半理賠金額只有百萬餘元，該公司上半年營收為34.09億元，營業利益是3.45億元，稅前淨利是3.45億元，稅後盈餘是2.86億元，每股盈餘0.95元。