柬埔寨媒體昨日報導3名台人在首都金邊一處公寓內遭槍殺，消息曝光震驚全台，台南警方也證實3名死者均為台南人，分別於今年2月至8月自台出境。柬國媒體則報導，3人疑似是因博弈利益而遭大陸黑幫「潮州幫」殘忍爆頭槍殺。

根據柬國媒體報導指出，命案地點為金邊一處公寓，昨日晚間7時許發生槍響，警方獲報趕抵現場，發現3人已倒臥血泊死亡，警方在命案現場尋獲1把手槍、41發子彈與43克K他命。

該報導稱，死亡的3人為台灣人，前往柬埔寨進行詐騙，疑似因博弈利益糾紛與大陸黑道潮州幫起衝突，才遭到爆頭殺害身亡。

對此，台南市警方於29日上午證實，在柬國喪命的3男均為台南人，目前已通報刑事局，同時也接獲死者家屬報案，全案後續將報請檢察官指揮偵辦。

而本報獨家掌握，亡命柬國的3人身分，分別為林男、程男與葉男，平均年紀落在30歲，均為台南角頭份子，3人分別於今年8月、2月及7月自台出境，且前科累累，舉凡傷害、殺人未遂、恐嚇、強盜、販毒等均曾涉案，前科數量相當驚人。

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