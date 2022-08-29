中共中央政治局委員、大陸國務院副總理胡春華27日至28日在江西實地督導農業抗旱保豐收工作。他強調，要深入貫徹落實中共中央總書記習近平關於抓好秋糧生產和農業抗旱減災的重要指示精神，採取有力有效措施抓好水稻等秋糧抗旱保豐收，最大限度降低災害損失，努力保持全年糧食生產穩定。

據新華社報導，江西等長江中下游地區是全國水稻重要主產區，7月以來持續高溫少雨，抗旱保豐收任務很重。胡春華先後來到南昌市新建區、上饒市餘干縣、鄱陽縣和景德鎮市樂平市，深入糧食種植基地和水庫、應急抗旱站等現場，詳細瞭解旱情和農業抗旱工作情況。

胡春華指出，要優先確保人畜飲水和農業生產用水安全，加強水源科學調度，充分發揮水庫、泵站、引調管網、灌溉管道等水利工程作用，通過提水調水、增打機井等多種措施，千方百計增加抗旱水源。

胡春華強調，要科學研判旱情發展態勢，強化分類指導和技術服務，説明農民有效抗旱保苗、及時改種補種。要加大抗旱資金和物資保障力度，加快資金撥付進度，做好用電、用油等應急保供，確保抗旱減災需要。

此外，胡春華指出，各地區各有關部門要全面落實好各項糧食生產任務，受災地區要儘量少減產，沒有受災地區要全力多增產，努力保持全年糧食生產穩定。