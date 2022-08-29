民進黨桃園市長參選人鄭運鵬29日在「桃園隊」陪同下赴選委會登記參選。(蔡依珍攝)

鄭運鵬笑說昨天連跑19行程導致有點「燒聲」。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬29日在「桃園隊」陪同下，赴選委會登記參選，搶得「桃園市長」頭香，聲音帶磁性的他笑說昨天連跑19行程導致有點「燒聲」，不可思議是市長鄭文燦的日常，自己雖然記憶體小一號，但電池大一號，選在登記第一天參選就是希望後發先至、後來居上，展現實力和決心，強調桃園這一仗，比其他縣市重要且關鍵，是對鄭文燦的肯定、也是對蔡英文的肯定，不管是全黨打一人或三人打一人都會贏得最後勝利。

民進黨立委鄭運鵬29日在桃園市長鄭文燦、競總總幹事黃世杰、政策平台召集人林飛帆、以及32名黨籍市議員參選人陪同下，赴桃園市選委會登記參選桃園市長。

「燒聲」的鄭運鵬過程不斷摸著喉嚨，音量略小、帶著磁性笑說：「我現在過的選舉生活，很不可思議的是鄭文燦過去8年的日常！」他表示自己需要調整一下，沙啞只是行程上的小小代價，相信身體很快會習慣，幽默道：「我跟鄭文燦不同父母，所以DNA不一樣，但我立志當小一號的鄭市長！」雖然身體小一號可能記憶體會小一號，但不同手機、不同型號，電池可以大一號，允諾當選後行程、拜訪、請益只能比鄭文燦更多、不能更少。

相較綠營大團結，藍營僅有羅智強陪同「青年連線」8名市議員登記，鄭運鵬對此表示，國民黨自己提名風波也很多，也在旁觀民進黨桃園市長的轉折，有很多冷言冷語，但民進黨不能屈服在國民黨給的各種壓力之下，他們的參選、登記有不同的考量，也可見得國民黨在桃園並沒有想像中的受到支持。

鄭運鵬說，每一位候選人、每一個政黨都有強弱的項目，都尊重，但是「桃園隊」的勝選是奠基在桃園市民感受到鄭文燦這兩任帶來的進步，桃園市民希望延續正直、清廉、有效率的桃園市政，不希望回到過去國民黨執政的貪汙、包工程、炒地皮時代，這次選舉不會分政黨，只要延續桃園大進步。

「民進黨在桃園的團結是不需要營造！」鄭運鵬說，從蔡英文總統的施政滿意度維持在高峰、鄭文燦兩任市長的成績讓市民認同，民進黨本來就在團結的基礎之上，正面、陽光地參選這場選舉，而且贏得勝選，因此競爭對手必須要無所不用其極，使盡各種手段來破壞桃園民進黨持續連任的基礎。

鄭運鵬不諱言過程有曲折，各方都有不同的擔心，更顯示民進黨在桃園的這一仗更需要團結，感謝黨主席蔡英文第一時間給予桃園最多的支持，包括2周前前副總統陳建仁以小英之友會榮譽會長身分來助陣、上周六蔡英文親自來桃園，也指派黨部副祕書長林飛帆進駐桃園，一起打贏這場勝仗。

鄭運鵬數度表示，「桃園隊」的團結不需要懷疑，桃園的這一仗，對民進黨不管是2022、2024來說，都比其他縣市關鍵且重要，這是對鄭文燦的肯定，也是對蔡英文的肯定。