蔡怡萱今天到豐原區成功路垃圾車定點，和出門倒垃圾的民眾問好，藉此拉近與鄉親間的距離，爭取支持。（蔡怡萱服務處提供）

年底九合一選戰進入老幹拚新枝的激戰！台中市議員第四選區（豐原、后里）出現12搶5的激烈戰況；最年輕的候選人「豐后女將」蔡怡萱透過勤跑基層，爭取選票支持，29日上午七時到成功路垃圾車定點和出門倒垃圾的民眾問好，藉此拉近與鄉親間的距離，爭取支持。

女將蔡怡萱是豐原區農會總幹事蔡森揚之女，此次參選受到外界質疑她是「政二代」、「靠爸」等疑慮。蔡怡萱說，各界指教她都虛心接受，自己年紀尚輕，和其他候選人比起來資歷雖淺，但從小在父親耳濡目染下，對於地方所需都有深刻體會，知道從政一定要以民為先，要為地方多做事。

蔡怡萱說，參選是出自於想為家鄉服務的心。她在豐原土生土長，自從2010年縣市合併後，豐原、后里發展停滯日漸被屯區超越日趨邊緣，讓她十分痛心，豐后地區有非常優秀的產業底子和文化資源，透過產業升級、地方創生等方式，能夠創造就業機會吸引青壯年返鄉。

第四選區出現12搶5的激烈戰況！以現任爭取連任的資深議員為主。蔡怡萱認為，地方必須有新人新活力注入，才能為豐后地區帶來新能量。自己有年輕人的衝勁及熱血，還有新世代超脫傳統守舊的眼光；相信只要她堅持，民眾一定能感受到她的真誠及熱愛服務家鄉的心。