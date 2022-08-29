台南殺警案造成兩名員警殉職，讓社會大眾不捨、難過，但YouTuber「師大數學哥」卻在臉書發表仇警言論，嗆殉職警被砍死活該，遭移送法辦，如今台師大也要處理他，決定依規定移送學生獎懲委員會審議，讓在臉書上高喊「接受師大開除我」的數學哥，恐怕真的會被註銷學籍。

自稱「師大數學哥」的吳姓網紅現在就讀台師大數學系3年級，時常在臉書發表反社會言論，日前他在YouTube、臉書PO出數篇批評警察言論，像是「不過死了2個警察，有什麼好難過？」、「兩個條子死有餘辜」、「平常不積陰德、被砍死活該」、「台灣9成警察都是垃圾廢物」等，讓死者家屬決定提告，台南市二分局以妨害名譽等罪傳喚他，「數學哥」28日下午在父母陪同下到案，但全程未認錯，態度冷漠。

但面對輿論炸鍋，「數學哥」昨晚終於在臉書道歉，保證不會再發表惡毒言論攻擊警察及任何職業，不再做惡毒評論，更說「事後本人願意接受司法懲處，若師大校方有意開除學籍，本人也願意接受。」

對此，國立台灣師範大學今早發出聲明，指2名台南員警為維護社會治安，遭人襲擊不幸因公殉職，本校與社會大眾同感不捨與悲憤，「師大數學哥」在臉書所作所為，引發大眾撻伐、觀感不佳，除已由輔導單位會同家長討論後續處理方式，持續予以輔導外，本校並將依規定移送學生獎懲委員會審議。

師大表示，該生的不當言論，涉嫌違法部分已由警政機關依法處理。本校亦會加強宣導學生網路資訊素養，提醒學生應合理使用網路，以免誤蹈法網。