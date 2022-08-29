余天、李亞萍瞻仰二女兒遺容後，兩老不捨放聲痛哭。（圖／取材自Youtube）

余天、李亞萍分別被攙扶走出來。（圖／取材自Youtube）

余天放聲痛哭。（圖／取材自Youtube）

賴清德現身悼念！余天看余苑綺遺容放聲痛哭 李亞萍泣不成聲癱軟被攙扶

資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺對抗直腸癌8年，21日仍不敵病魔辭世，享年39歲。家屬今（29日）在台北第一殯儀館景行廳為她舉辦告別式，採取基督教追思音樂會儀式。余天、李亞萍瞻仰二女兒遺容後，兩老不捨放聲痛哭，分別被攙扶走出來。

儀式結束後，余天、李亞萍瞻仰二女兒遺容後，兩老不捨放聲痛哭，癱軟到分別被攙扶走出來。余天夫婦難忍悲傷，痛哭失聲，嘴裡不斷呢喃「哎唷」，令人不捨，紀寶如則在旁安慰「綺綺沒有痛，要當天使了」。

余祥銓在台上哽咽思念余苑綺，難過說：「親愛的二姐，我們大家都好想你。」也好奇二姐這幾天在天上做什麼，他也說每天晚上都好想夢到二姐，但相信她現在在天上已經沒有折磨了。余祥銓還回憶姐弟出國時的點滴，也說姐弟倆興趣一樣，「出國讀書時妳是我的監護人，我打架翹課被抓到，結果主任查到妳翹課比我更多，不過處罰這天我們非常開心，一起去網咖。」

余祥銓相信余苑綺現在已經沒有折磨了。陳俊吉攝

告別式結束後，遺體將送至二殯，預計於中午進行火化，全部儀式完成後，余苑綺將長眠於基隆擁恆文創園區，與「綜藝天王」豬哥亮當鄰居。