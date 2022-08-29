戀愛能讓人感到甜蜜，也能讓人感受到極致的苦澀，兩個人在感情中互相陪伴、扶持，總是會面對許多困境，若是彼此無法互相體諒，那麼可能就會面臨分手的狀況，而分手雖然讓大家感到痛苦，不過有3個星座的朋友們在分手時卻能相當冷靜，他們揮別錯愛相當的果斷，不浪費時間、不留戀的方式讓他們在分手後絕對無法與前任當朋友。

⭐天蠍座

天蠍座的朋友們為人相當真實，若是大家對他們好，那麼天蠍座便會以更好的方式回饋大家，而天蠍座們在感情中也是如此，為了愛人赴湯蹈火是他們的中心思想，不過若是當感情破碎了，天蠍座們也非常的敢愛敢恨，不僅會立馬斷開不適合的感情，就連分手後也絕對不會和對方再有牽扯。

⭐金牛座

金牛座在破碎的感情中希望找回自由。圖/翻攝自處mii)

金牛座的大家是眾所皆知的固執，他們愛上一個人就會毫不猶豫地付出，且耐心十足，只要被金牛座們認定了，他們便不會改變自己的心，然而若是當感情出現了無法修補的裂痕，金牛座們便會感到撕心裂肺的痛，無法堅持的他們會選擇還彼此自由，而在分手後他們也無法坦然面對對方，因此前任對他們來說就只是陌生人而已。

⭐水瓶座

水瓶座在感情中是相當果斷現實的。(圖/翻攝自處mii)

水瓶座的大家能與任何人變成朋友，他們的好溝通及好相處讓大家非常喜歡他們，且水瓶座們不管是在交友或是感情中，都會以如此純潔、真實的個性來對待大家，而在感情中水瓶座們雖然相信真愛，但若對方始終無法帶給他們信任，且還不斷地讓水瓶們感到失望，那麼他們可是會馬上放棄對方，轉頭尋找自己的幸福。