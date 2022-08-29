貿聯-KY(3665)上半年每股盈餘為11.46元，看好工廠自動化、資本設備、高效能運算及電動車等長期動能，貿聯-KY今年下半年有望逐季成長，貿聯-KY表示，今年營運目標未變，亞系外資及日系外資給予貿聯-KY「買進」評等，美系外資則給予「持股續抱」評等，貿聯-KY今天盤中股價逆勢走高。

貿聯-KY今年上半年營業毛利為64.74億元，營業淨利為25.39億元，歸屬於母公司業主淨利為17.31億元，每股盈餘為11.46元；其中工廠自動化、資本設備、高效能運算及電動車定義為公司長期成長動能，今年第2季佔營收比重已達35%到40%。

貿聯-KY前7月合併營收為306.29億元，年增97.97%，貿聯-KY看好工廠自動化、資本設備、高效能運算及電動車等長期動能，貿聯-KY預期今年下半年有望逐季成長，今年營運目標未變。

貿聯-KY上半年財報公布後，多家外資出具最新報告，亞系外資及日系外資均給予貿聯-KY「買進」評等，其中日系外資將貿聯-KY 2022年到2024年每股盈餘調升9%到24%，目標價由385元調升至410元；亞系外資則將貿聯-KY 2022年到2024年每股盈餘調高5%到25%，目標價由415元調升至435元；兩家美系外資中的一家將貿聯-KY 2022年/2023年/2024年淨利上調10%/4%/4%，維持「中立」評等，目標價由360元調升至380元；另1家美系外資則給予「持股續抱」評等，目標價350元。