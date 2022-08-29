民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，台灣民意基金會董事長游盈隆昨(28日)歸納有五點主要原因，包含哀悼民進黨無私無我創黨精神的淪喪、抗議以蔡英文為中心的民進黨當權派沒收初選等。他的初步觀察是「有如五級地震」，足以否決鄭運鵬當選。該篇分析文曝光後，引發網友熱烈討論，有人認為「一言道盡蔡政府的無能、獨裁、專斷」、「真的，說多也聽不下去，等下架吧」。但也有人說「噗哧，最好是」。

游盈隆在臉書歸納鄭寶清宣布參選，有五點主要原因：第一，哀悼民進黨無私無我創黨精神的淪喪；第二，抗議以蔡英文為中心的民進黨當權派沒收初選，扼殺黨內民主；第三，無法接受蔡總統兼黨主席不分青紅皂白地堅持「全黨挺林智堅清白」的荒謬號令；第四，對目前三黨所提人選皆是外地人的忿忿不平；第五，堅信自己的能力、經驗與忠誠，是桃園人最好的選擇。

但游盈隆也說，蔡英文主席能不能體會鄭寶清這位老黨員的心情？「膝蓋想就知道。她最近宛如三太子附身，相當神勇，不甩社會觀感」。他認為蔡總統此時此刻其實應自我禁足在總統府閉門思過，好好想一想內閣應該如何改組，如何正面回應社會期待，安撫人心。

對於游盈隆的看法，不少網友在《Yahoo新聞》相關報導發表看法，有將近300則留言，有人就說「讚！評論直接命中」、「1450網軍大量奉命出動攻擊」、「打掉重練，回到初心」。但也有另一派網友認為「講得跟真的一樣，其實未必，無感」、「民進黨多次提名他選立委都選不上」、「五級地震?根本就無感」。