北捷本月16日早上發生首例松鼠咬傷人案，一名女乘客於板南線忠孝新生站月台候車時，突然遭一隻松鼠爬上身並咬傷右腳後膝處，所幸遭咬傷女子就醫後並無大礙，飼主對自己未妥善看管好寵物的行為深感抱歉。北捷警察隊提醒飼主勿因一時疏忽，造成旅客恐慌，並吃上刑民事官司，將得不償失。

北市捷運警察隊第三分隊陳姓、榮姓警員，日前擔服巡邏勤務，接獲通報忠孝新生站有旅客需要協助，2人到場了解並調閱相關監視器影像後，發現一名女乘客於該站月台候車時，突然遭松鼠爬上身並咬傷右腳後膝處，旅客趕緊向臺北捷運站務人員求助，造成不小騷動。

據了解，松鼠飼主從忠孝新生站搭乘捷運，因人潮眾多攜帶裝松鼠寵物箱遭到擠壓變形產生空隙變大，致使松鼠逃脫。飼主於列車行駛後才發現松鼠不見，立即搭捷運折返尋找，並順便將松鼠抓回，才知道自己飼養的松鼠咬傷人，飼主對自己未妥善看管好寵物的行為深感抱歉，所幸遭咬傷女子就醫後並無大礙。

北捷警察隊呼籲乘客，乘坐大眾運輸工具屬於公共空間，飼主帶寵物上車，須遵照臺北捷運系統旅客須知，如攜帶寵物進入站區或車廂內，務必確認裝載器具是否完固，若寵物不慎逃逸，造成乘客受傷，可能涉嫌違反社會秩序維護法第70條「驅使或縱容動物嚇人者，處三日以下拘留或新臺幣一萬二千元以下罰鍰」、刑法第284條過失傷害罪及負擔民事損害賠償責任；另依大眾捷運法第50條第1項第8款規定「未經許可攜帶動物進入站區或車輛內，處新臺幣一千五百元罰鍰」，提醒飼主勿因一時疏忽，造成旅客恐慌，並吃上刑民事官司，將得不償失。