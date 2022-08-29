據中華人民共和國應急管理部28日消息，透過氣象部門預測，未來10天大陸華西地區持續多降雨天氣，降雨日數較多，累計降雨量將由前期的顯著偏少轉折為較常年同期偏多4成至1倍，局地偏多2倍以上，可能發生旱澇急轉。根據《國家防汛抗旱應急預案》有關規定，國家防總決定在維持陝西、甘肅防汛四級應急回應基礎上，28日18時對四川、重慶啟動防汛四級應急回應，督促陝甘川渝四省份嚴防旱澇急轉，切實保障人民群眾生命財產安全

回顧7月以來，陝西、甘肅、四川、重慶4省份大部分地區持續高溫乾旱，土壤失水疏鬆或結塊硬化，遇強降雨致災風險增大。

大陸國家防總辦公室、應急管理部強調，針對近期華西地區強降雨要重點做好6方面工作。第一要壓緊壓實防汛抗旱各項責任，督促各地防汛行政責任人、分區包保責任人、巡查責任人到崗到位；第二要強化預警和應急回應聯動，加密短臨預報和臨災預警，嚴格落實直達基層一線責任人的臨災預警。

第三要突出抓好薄弱環節防範應對，加強暴雨區域內中小水庫、山塘淤地壩24小時巡查防守，確保安全度汛，全力做好山洪地質災害、中小河流洪水等災害防範工作。第四要提前果斷轉移危險區人員，突出做好強降雨期間危險區人員轉移避險工作。

第五要全力組織搶險救援和救災救助，提前預置各類應急處突力量和物資裝備，妥善安置受災群眾，積極做好疫情防控和衛生防疫，第六要堅持防汛抗旱兩手抓，旱情未緩解地區要繼續加強抗旱水源統籌，強化水利工程科學調度，統籌做好蓄水保水工作。