新北地方法院許姓操作員2020年至今年2月間，有不實到勤及不實加班電磁紀錄、請假虛偽，還威脅將移除資訊系統，經移送懲戒法院審理後，合議庭認定許涉案件情節確屬重大，有先行停止其職務之必要，裁定停止職務。可抗告。

台灣高等法院移送懲戒指控，許在今年2月24日向新北地院資訊室主任表示，將要移除其在該院任職期間所建置之全部資訊系統，讓系統恢復成他到職時的狀況，高院擔任因其擁有此等資訊技術能力，而審判資訊系統為法院之核心業務系統，倘若破壞將造成難以彌補之損害。

此外，高院指控，許因不滿法院機房管理之業務分配，與主管發生嚴重爭執，許竟將其所管理之板橋及三重院區機房密碼表之「電子檔」（含主機所在位置及帳號密碼）移走，最後甚至刪除密碼表之備份檔案。

高院指出，因資訊機房之主機及設備繁多，每項主機及設備常有密碼等重要維運資料必需妥善管理及保存，以利系統維運，此等重要資訊遺失，將導致資訊主機無法維運，甚至須重行安裝主機之嚴重後果。

高院認為，許姓操作員的行為已嚴重影響法院資訊室維運，並危及其審判系統之安全等，對新北地院資訊安全推動造成極大威脅，請懲戒法院依《公務員懲戒法》規定先行停止其職務。

懲戒法院認定許對於公務機密及資訊安全觀念淡薄，並有以私害公之行為，顯然難以期待其妥適執行公務，其繼續服務公職，對於法院公務秩序將造成重大之損失與影響等情，認其所涉案件情節確屬重大，裁定停止職務。