洋基傳奇球星米奇曼托（Mickey Mantle）一張1952年Topps球員卡，本周以前所未見的高價1260萬美元售出（新台幣3.8億），刷新史上最貴的運動收藏品紀錄！原先的紀錄是阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona）在1986年世足賽演出「上帝之手」所穿的球衣，今年以930萬美元（新台幣億2.8億）天價轉手。
美國拍賣商Heritage聲明指出，這張米奇曼托卡之所以這麼值錢，是因為保存狀態近乎完美，權威卡片評分組織SGC給予9.5分（滿分10分）的超高分，強調這是「目前已知保存狀態最佳的1952米奇曼托」。超過半世紀的球員卡還能保存這麼好，很快成為收藏者砸錢鎖定的目標。
卡片賣家羅森（Alan Rosen）是波士頓的收藏家，他40年前從另一位收藏家的兒子手中以12.5萬美元買下一套1952年的5500張球員卡，其中一張就是這次的主角米奇曼托卡片。羅森當年差點以1000美元轉賣，沒想到40年後加上通膨而暴漲超過1萬倍。
原先的最貴球員卡是1909-1911的T206「飛行荷蘭人」華格納（Honus Wagner），本月初以725萬美元售出（新台幣2.2億），被比喻為棒球卡的聖盃。這張卡的時代歷經兩次世界大戰，SGC專家的保存狀態評分僅有2分，可以想像它只要狀態稍微好一點，價格絕不是米奇曼托卡片可以企及的。
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