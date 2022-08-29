2022高雄眷村設計生活節接續在臺灣文博會之後，從8月中起接連三周分別在鳳山、左營、岡山登場，28日在岡山區的醒村進入尾聲，雖然下著滂沱大雨，邱志偉立委、黃秋媖議員、方信淵議員與文化局局長王文翠與近千人仍然撐傘聆聽完前峰國中、後紅國小、兆湘國小的精采表演，顯示了岡山地區對於文化的熱情，也讓大家體驗到屬於高雄眷村的魅力。

高雄眷村設計生活節是透過各項文化活動，如眷村市集、體驗活動、童玩娛樂、文化講座及音樂派對，來吸引民眾走入眷村，實際體驗眷村文化新生活樣態，延續眷村文化保存活化的能量。三軍的眷村活動累積超過35,000人次參加，共同感受眷村特殊文化魅力。文化局表示這次活動參與人數再創新高，也感謝國防部這兩年來的大力支持，讓這樣有意義的活動可以延續辦理，期待成為年度常態活動，讓眷村文化得以保存並延續再生。

此次眷村設計生活節活動以設計為主題，透過「工地見學」實地走入文化資產修復工程場地；透過聲音數位藝術實境遊戲，尋找眷村聲音的記憶；更邀請了王立言、魏嘉瑩等創作歌手，用聲音與熱情穿透岡山的眷村，現場人潮洶湧塞爆主舞台場地。今年更著重與岡山在地結合，除了與岡山在地市集「ㄍㄤ ㄍㄤ好市集」合作，打造岡山特色眷村市集；邀請飛行達人江敬業老師運用逼真的飛機模型講述岡山的鐵翼崢嶸歷史。更與岡山在地學校前峰國中國樂團及家長志工太鼓隊、後紅國小口琴樂團及兆湘國小的非洲鼓團，在滂沱大雨中，演出團隊仍然展現青春活力，台下民眾千人熱情相隨。

立法委員邱志偉表示，岡山是空軍之鄉也是眷村文化保存的重鎮，讓眷村原貌留在岡山土地上是我們的責任，已向中央爭取3億元經費並獲得支持，分期進行全區的修復工程，將眷村美好的樣貌重現給市民；議員黃秋媖表示，在議會大力推動眷村文化保存，加速推動醒村成為眷村觀光、青年創業跟帶動地方繁榮的據點。

文化局局長王文翠表示，高雄市眷村保存的面積高達80多公頃，醒村能在113年完成全區整體修復，是相當難得可貴的一件事，謝謝邱委員及多位民意代表對市府及眷村文化保存的支持，讓醒村一年比一年更美好。

岡山眷村活動將從8月27、28日活動開始延續到9月7日，在樂群村還有多場眷村遨遊散策活動，精彩歷史導覽帶領民眾走訪岡山眷村、漯底山、防空塔及航空教育展示館等處，還有眷村同樂會及樂群小教室。9月3日、4日在鳳山明德訓練班還有眷村文化節活動，喜愛眷村生活的民眾千萬不要錯過，活動詳情請至官方粉絲團「以住代護 高雄眷村好生活」及以住代護官網(https://khvillages.kcg.gov.tw/)查詢。