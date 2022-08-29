資深女星郎祖筠出道多年，擁有許多代表作，近日演出春河劇團舞台劇《魔法阿媽》，詮釋經典動畫《魔法阿媽》中的阿媽，用輕鬆幽默的方式，展現台灣人敦厚的生命觀。她昨(28)日在臉書發出一則貼文，澄清「我家真不是甄嬛後代」。

「甄嬛」一角是由大陸女星孫儷飾演的《後宮甄嬛傳》中的女主角，女主角甄嬛被賜姓「鈕祜祿氏」，後來演變成郎、鈕氏，有傳聞指出藝人郎祖筠、鈕承澤等人通通都是甄嬛的後裔。對此，郎祖筠在臉書發出貼文澄清，表示「真是天大的誤會」。

郎祖筠在貼文中指出3點，第1點《後宮甄嬛傳》裡的甄嬛在歷史上並無此人，可能是以康熙皇帝的熹貴妃原型編纂的人物，郎祖筠接著又透過劇情分析指出，甄嬛是皇帝給她抬旗賜姓鈕祜祿，「所以不可能是我家祖輩」

最後郎祖筠又表示，從族譜來看，「我家這一支鈕祜祿遼金時代就存在，可比甄嬛年代早多了，所以甄嬛不是我家祖輩」。郎祖筠也在留言區補充 「北宋時，金朝立國，滅遼、滅宋。金就是女真人。我家族是女真後裔。愛新覺羅翻成漢譯就是金。」