今年中秋節有3天連續假期，公路總局預估北部地區自9月8日（周四）下午起在快速公路銜接國1及國3附近路段會有第一波中短程南下車潮，9月9日（周五）上午出現中長程南下車潮，9月11日（周日）下則有北返車流高峰，建議民眾選擇搭客運或走替代道路，避開國道塞車路段。

交通部公路總局第一區養護工程處表示，台31線從蘆竹到湖口僅40分鐘車程，可做為往返新竹及桃園間的國道替代道路；北部地區往返宜蘭可改走台2線台2丙線、台9線等，做為國道5號替代道路。

9月9日0時至中午12時，高公局將封閉台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，預定由台66線銜接國道南下者，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

9月10日、9月11日7時至24時，台61線銜接國3西濱交流道北上匝道也會封閉，建議北上可續行台61至前方80公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

依據往年經驗，由台64線連接台61線南下車輛，常因台北港前路口的號誌無法消化車流而造成車陣回堵，建議提前在八里下匝道後左轉縣道105線中華路，由台61線八里交流道上西濱快南下。

台61線在新竹市區有5.5公里的斷鏈路段，必須由台15線連接，為因應大量車流進入竹市，相關管制措施如下：台68線南寮匝道自9月8日晚間21時至9月11日晚間21時禁止左轉台15線南下，同時段，台15線72公里處新港三街路口也會封閉。此外，台61線鳳鼻隧道前竹1路口，9月8日下午15時至9月12日上午9時封閉。

公路總局呼籲民眾上路時隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）的交通管制訊息。可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035隨時查詢最新路況。