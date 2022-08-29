領先全球潮流食尚！台北君悅首度與哈利波特系列電影合作，推出官方正式授權烘焙甜點、絕美禮盒及外帶主題餐盒、特調飲品等超過20款奇幻美點，價格自135元起至2600元不等。搭乘九月開學季話題，執行總主廚陳萬欽攜手點心房主廚陳建佑及其團隊以「回到霍格華茲」為靈感主軸，精心模擬電影精彩場景及魔法道具元素，融揉多樣台灣在地食材，獻上「哈利波特」與「9 ¾ 月台」兩款仿真限量翻糖蛋糕、金探子與四大學院磅蛋糕、霍格華茲學院鐵路便當。

台北君悅酒店表示，此次與華納兄弟消費品部首度跨界合作，率先業界推出療癒創意的烘焙食品與獨一無二的風格贈禮，從籌畫、製作到產品生產費時十個多月，看準哈利波特風靡市場多年深植人心的品牌魅力，以及粉絲對於電影周邊商品的極高關注度與消費力，目標在後疫情時代，拓展餐飲銷售廣度及更多年輕消費族群，目標為館內第四季挹注八百萬餐飲營收。

「嘿美信使禮盒-達克瓦茲」結合《哈利波特》系列電影情節，魔法世界派遣的信使貓頭鷹發送入學通知給即將開學的巫師們，以此概念將禮盒打造成貓頭鷹送信的藏寶盒，特製達克瓦茲代表四大學院入學信件，囊括葛來分多玫瑰風味、史萊哲林開心甜果、雷文克勞日式焙茶、赫夫帕夫柑橘果香，甜蜜滋味引領開學好心情。

「霍格華茲手提皮箱」馬卡龍禮盒以細緻皮革、精美扣環與繡製校徽組成，內含葛來分多、史萊哲林、雷文克勞、赫夫帕夫四大學院特製的法國果泥馬卡龍（口味：覆盆莓、抹茶、伯爵茶、檸檬巧克力）。

「巫師歡迎禮」曲奇餅乾以深藍夜空為視覺主軸，刻劃電影中巫師們在月夜風高中搭乘小船進入霍格華茲，盒內含草莓、抹茶、巧克力、藍莓四種口味曲奇餅乾，賦予盛情歡迎的贈禮心意。接續中秋節推出的「魔法神獸傳家寶」水果月餅禮盒，融揉台灣贈禮文化與中式窗稜設計元素，納入金鑽鳳梨、洛神花、冬瓜、愛文芒果台味食材，並於餅體上雕刻四大學院代表獸，盡享美味驚豔。

每日限量販售、超高仿真蛋糕超狂登場，擅長製作巧克力甜點及精湛翻糖工藝甜點主廚完美復刻電影哈利波特上學必需品及前往霍格華茲的9 ¾ 月台候車區情境。其中「9 ¾ 月台」手工翻糖蛋糕由霍格華茲特快車為主體，包覆柑橘磅蛋糕佐層層柑橘果泥熬製果醬與香綿奶油霜，酸甜香氣滿盈適口。

「哈利波特」手工翻糖蛋糕由學院分類帽、哈利波特魔杖置頂組成，以葛來分多學院紅黃制服配色製作蔓越莓紅醬、原味奶香費南雪色系相映內餡，猶如電影中主角初入學時，分類帽為哈利波特探測學院歸屬。「金探子榛果可可」緊扣劇情巫師們魁地奇爭霸比賽，以72％法國黑巧克力撒上金箔粉，創作超擬真造型金探子，榛果海綿蛋糕體則佐入櫻桃醬、榛果奶油霜及開心果碎粒翻糖特製成魁地奇球場。

耗時六個月，台北君悅宴會團隊以台灣鐵路便當為靈感，將學院主題融合寶島風情及在地食材推出「霍格華茲特快車上的學院鐵路餐盒」，首波推出葛來分多-紅酒燉牛頰肉披薩派、史萊哲林-印度綠咖哩雞佐風味烤餅、雷文克勞-蝶豆花飯佐奶油蘑菇醬、赫夫帕夫- 墨魚海鮮佐醬與義式玉米餅，餐盒包附獨家特製霍格華茲布巾與質感木製湯叉，售價580元-680元不等。