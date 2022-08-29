2家美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告指出，均看好世芯-KY受半導體週期下修衝擊有限，且車用、HPC(高速傳輸)等潛力可期，其中一家美系外資重申世芯-KY加碼評等、目標價1420元，另一家則維持買進評等、目標價1000元。

美系外資表示，世芯-KY在很大程度上不受當前半導體產業下降週期影響，甚至有可能在晶圓產能鬆動下受益，目前ABF載板供應問題已經過去，相信長期增長正在走上正軌，車用、高速運算等將為未來的增長創造了更大的潛力，故重申世芯-KY加碼評等、目標價1420元。

美系外資表示，電動車龍頭特斯拉為Model 3的Autopilot系統製作ASIC，台積電將這些汽車計算晶片描述為汽車HPC(高速傳輸)，主要是通過7奈米、5奈米和3奈米工藝，現階段這些汽車晶片的ASIC服務多是博通、Marvell和三星提供，世芯-KY看到更多自駕車OEM採用這種定制晶片，故積極構建自己的晶片架構。世芯-KY在車用晶片具有的優勢包括強大的領先晶片設計業績，以及被選為台積電VCA(價值鏈聚合器)合作夥伴，且世芯-KY作為純粹的第三方設計服務供應商，不會有自有品牌產品，世芯-KY目前贏得了1~2個汽車HPC項目。

另一家美系外資表示，世芯-KY第二季淨利4.29億元，每股淨利6元，略低於預期，主要是因為較高的運營支出，單季度毛利率達到34.6%，NRE的比例為40-50%。展望第三季，有鑑於供應鏈改善，預計世芯-KY營收將季增加9%，強勁的NRE需求抵消了量產的不確定性，且NRE將持續到2023年。需求方面，世芯-KY表示，儘管宏觀環境不太有利，但對世芯-KY影響有限，且世芯-KY仍有足夠的空間來挑選質量顧客，不僅如此，車用領域也是世芯-KY後續一大亮點，在2024年將可望成為收入的主要驅動力。故維持世芯-KY買進評等、目標價1000元，並小幅下調2022~2024年EPS小幅下調0~5%。