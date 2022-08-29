美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周五在全球央行年會「放鷹」發言，再引發全球股匯震盪。台北股匯今早雙殺，台股開盤跌逾400點，失守「萬五」，而新台幣匯價也貶破30.3元，盤中最低匯價來到30.392元，重貶1.74角。在外資匯出壓力下，本周貶破30.5元的心理預期升溫。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周五在全球央行年會的鷹派發言，宣示打擊通膨的強硬態度，即使陷入衰退也在所不惜，該一談話造成華爾街空頭再起，美元指數再向110迫近。

投銀機構指出，儘管美國7月核心個人消費支出（PCE）物價指數略為下滑，且日前拜登通過4,850億美元之通膨削減法案，惟我們認為該法案可說是重建美好未來精簡版，對實體經濟影響不大，加上鮑威爾在全球央行年會談話較市場預期更為鷹派，因此預期聯準會為扭轉7月份以來市場之寬鬆預期，9月份利率會議升息3碼之機率非常高，且預估聯準會此波升息循環之最終利率可能來至4%。美國經濟硬著陸風險將再提升，預估金融市場短期波動將加劇。