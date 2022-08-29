台北市藍綠白狂端「居住正義」牛肉，前副市長黃珊珊昨天才辭職，今天就舉辦「居住正義3.0」分享會，而民進黨市長參選人陳時中日前也提出，承諾在4年內，社宅達到5萬7千戶，而且租金還要降低10％；國民黨市長參選人蔣萬安則主張生第2胎享有8折租金。對此，黃珊珊大酸，可能陳時中沒做過地方父母官，不是政府想怎樣就怎樣。

台北市長柯文哲當初競選時喊出8年要蓋5萬戶社宅，但真的有做完的只有2萬戶，他也坦言蓋社宅過程中最困難的是「溝通」，而陳時中又喊出4年內，社宅達到5萬7千戶。黃珊珊表示，依照現在北市已經費盡九牛二虎之力，非常努力在蓋社宅，在溝通跟相關設置需要很多「人的成本」，可能陳時中沒做過地方父母官，這不是政府想怎樣就怎樣。

黃珊珊說，台北市花了8年蓋出2萬多戶，但中央在台北市好像只有蓋了幾百戶，所以不是蓋的問題，接下來台北市學校改建，也會加入社宅，成為中繼宅， 社宅會繼續蓋，但未來會有中繼宅，城市必須多元，必須公私協力。

黃珊珊強調，在台北寸土寸金情況下，要如何用容積獎勵回饋的方式，去多得到一些社宅，把都更的紅利回歸給政府，讓全民來共享，這可能不是單純的數字。

她批評，社宅部分在台北市希望永續經營，不希望單純只是給錢降租，導致未來破產，重點是要讓社宅永續經營，要思考租金合理，如果有需要，則是用社會補貼的方式，而不是單純降租，降租的話，將來興建成本營運狀況和整個品質還是需要被維護，要整個整體配套，不是單一某個東西說發錢跟降租是最簡單的。

針對蔣萬安提出租金8折的政見，黃珊珊說，單純降租打8折，可能會有營運困難，現在已經依照實際所得，訂出一個九宮格租金；她酸，要提出政見沒問題，要提出現在執行有哪些問題，或是現在租金補貼需要什麼調整，但只有單純只講一個東西是不負責任的。

黃珊珊表示，不合理的降租，可能導致政府再拿大量的公共預算來填平維護營運管理費用，應該讓民眾自己自主，政府再補貼弱勢才能平衡。