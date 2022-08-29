福貞-KY(8411)上半年中國大陸各廠區因疫情致終端消費市場需求疲弱，加上部份城市封城，物流降載影響出貨，惟受惠今年起新竹廠新加入營運，仍推升上半年合併營收達新台幣38.71億元，年增率為12.78％；上半年營業利益4,702萬元，較去年同期略減11.28％，主要由於毛利率下滑，且受到人民幣對美元升值及台幣對美元貶值雙重影響，產生匯兌損失達1.46億元，致上半年稅後淨損1.55億元，每股稅後虧損0.88元。

展望下半年，福貞-KY預計第三季將啟動山東廠第二條鋁罐產線加入試產，規劃山東廠第二條鋁罐線年產能為3-5億支，以期終端消費市場需求出現明顯反彈，快速去化相對高價原物料庫存後，於產品組合優化下，毛利率表現平穩向上，營運逐步穩健。

福貞-KY上半年毛利率9.09％，與去年同期相較減少0.22個百分點，係因原物料庫存成本相對高檔，且產品銷售組合變動所致，預期下半年中國大陸終端消費市場需求將出現明顯反彈，7月份各廠出貨表現相較去年同期已重返成長軌道，可望加速去化相對高價之原物料庫存，且中秋假期起開始進入中國大陸蛋白飲銷售旺季，三片式鐵罐出貨量將明顯拉高，得使產品組合優化，有助於下半年毛利率表現平穩向上。

今年併入新竹廠後，福貞-KY上半年產品組合結構為：三片式馬口鐵罐4成、二片式鋁罐5成，灌裝充填與罐蓋約占1成，其中二片式鋁罐占比維持最高，罐蓋則為今年新產品。