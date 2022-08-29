近年來投資詐騙盛行，高雄70歲的李姓老翁透過網路認識一位投顧女老師，女老師協助操作投資股票，並將已經「財富自由」的其他用戶截圖傳給李翁證明真實性，要李翁匯30萬元至私人戶頭，銀行行員聽李翁說明這筆錢是要投資股票用，但卻是匯入私人帳戶，且該帳戶金流顯示異常，行員認為李翁遇到詐騙，通知警方前來，才將成功李翁勸退。

李翁於26日中午12時，前往鳳山區銀行匯款新台幣30萬元，行員詢問匯款用途，李翁告知行員是要投資股票用的，臨櫃行員不解投資怎麼是匯到個人帳戶，且該帳戶金流顯示異常，機警的行員認為李翁可能遇到詐騙，李翁仍堅信稱「這不是啦！」行員只好通知轄區忠孝派出所警方前來。

警員趕抵銀行詢問李翁相關事由，李翁表示是透過網路認識一名自稱投顧公司的女子，介紹可線上協助操作的投資股票，還將已經「財富自由」的其他用戶截圖傳給李翁看，證明此投資獲利可觀，李翁起初堅持「投顧老師要帶我發大財」，警員以近來受理的詐騙案例勸說，李翁才明白自己是遇到詐騙，恍然大悟的點頭說：「嗯！這是詐騙」，打消匯款念頭，雖然李翁的財富自由夢遭到警員戳破，但也保住了30萬的積蓄。

鳳山分局表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。接到可疑資訊請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，以免誤入陷阱而遭受損失。