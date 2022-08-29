搶攻疫後美食商機，台北寒舍艾美酒店「北緯二十五」即日起至10月31日止，每日下午2點至6點限量推出「午後茶漾」雙人下午茶，每組1,580元+10％，包含5款精緻甜點、4款手工三明治，以及可任選一杯義大利illy咖啡或醇香茶品。凡點用下午茶，再加碼贈「粉紅香檳紅茶」乙瓶。

台北寒舍艾美酒店甜點主廚鄭吉賢悉心打造出多款細膩的法式點心，絢麗甜品錯落於花盒之上，完美呈現花團錦簇的初秋風情。其中特別推薦包含「芒果費南雪」外表渾圓澄黃、內餡濕潤淡雅，內蘊芒果的香甜，中間再結合沾附椰子粉的法式棉花糖，增添口感層次。「青葡萄香緹塔」將新鮮綠葡萄切薄片，層層疊覆於融合杏仁卡士達及白巧克力香緹的內餡上，搭配酥香的塔皮，清爽而不膩口。「黑莓巧克力蛋糕」主廚嚴選法芙娜苦甜巧克力，結合酸甜的黑醋栗絲滑慕斯內餡，莓果的芬芳與可可輕微的苦澀完美融合。

兼具美味與飽足感的手工三明治，包含香滑濃郁的「松露蛋沙拉」，清爽的「橙香蟹肉沙拉」與經典人氣的「火腿起司」，以及開胃鹹鮮的「煙燻鮭魚佐酸豆美乃滋」，多元口味滿足味蕾。凡點用下午茶即免費贈知名的手搖茶飲「甘馧」獨家研發的「粉紅香檳紅茶」，茶湯呈現紅寶石般的光澤，雖然帶有香檳般豐沛細緻的綿密口感，卻不含一絲酒精，似酒非酒的醇厚茶香中，前味帶有莓果、中味有桑葚，後味則交織著的太妃糖的味道，給人耳目一新的全新體驗。