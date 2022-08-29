不少人家中都有養毛小孩，一名男網友抱怨，每個月給妻子11萬元支付家庭開銷，但妻子養了6隻米克斯，使得家裡的生活空間被壓縮，夫妻和2個孩子只能擠在一個房間睡覺，妻子的生活以6隻狗為主，因為狗全家無法在外過夜旅行，且狗越吃越好，和妻子多次溝通無效，令他崩潰想離婚，多數網友看了他的遭遇後，也認為人不如狗的日子，還是離婚吧！

原PO昨（28）日於臉書社團《匿名2公社》指出，和妻子婚後育有2子，兩人都有工作，妻子月薪大約2萬元，他每個月上繳11萬元給妻子，支付房租、繳儲蓄險及生活等開銷，除此之外，妻子還養了6隻米克斯，導致家中一半的空間都是狗的活動區域，一家四口只能睡在一個房間裡，完全沒有居住和生活品質。

原PO表示，目前身上有一點積蓄想買房，但妻子想買有花園的房子，好方便養狗。他說，偶爾想安排國內旅遊，卻因妻子擔憂家中的狗沒人照顧，所以無法過夜旅行，「我真的不懂為什麼孩子跟我要為了狗，遷就成這樣，狗除了原本的狗糧外，還有一大箱罐頭，愈吃愈好」。

原PO說，他和妻子溝通過，結果每次都會吵得天翻地覆，甚至鬧到離婚，妻子也常跟他說月花11萬只是家裡基本開銷，他無助地說，「我真的好想結束這段婚姻，可是孩子該怎麼辦？」

貼文曝光，網友也勸他離婚，「你老婆生病了！你再待著的話，你跟孩子就要過上狗過的生活了」、「人不如狗的日子，還繼續的下去嗎？」、「該不會是拿去養其他『狗』吧？」、「醒醒吧，她有狗就好了，要你幹麻？趕快帶著孩子逃走吧」、「愛毛小孩很好，但是家庭要放第一」。