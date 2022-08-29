藝人黃小柔過去曾以偶像女團「4 In Love」成員身分出道，團體解散後轉往綜藝、主持及戲劇領域發展，可愛幽默的個性深獲大眾喜愛，即使已是3寶媽仍受大批粉絲歡迎。而近日登上綜藝節目的她，分享自己曾有一位漂亮鄰居，但一到晚上9點就開始叫床，讓她相當困擾，原本想出奇招反制，沒想到她走出門口就笑歪了。

黃小柔近日登上綜藝節目《我就問你正常嗎》，分享她所遇到的「惡鄰行為」，她便透露當時她隔壁住了一位漂亮的美女鄰居，雖然十分賞心悅目但只要一過晚上9點，美女鄰居的房裡就會傳來「激戰聲」，而且叫聲還不是那種謎片裡的撩人嗓音，反而像在低吼，而且無論是男生還是女生都會發出聲音；但最煩人的是，他們在激戰時床還會不斷碰撞到牆壁發出巨大聲響，而且時快時慢，讓人聽得心神不寧，久了也會十分厭煩。

接著，黃小柔加碼爆料，美女鄰居的對象還不只一個，每次都會帶不同的人回家「有的撐得比較久，我就必須得聽1、2個小時，有的只有3分鐘」，但長期下來還是讓黃小柔忍無可忍，因此某天決定要上前按對方的門鈴。但她沒想到她一走到對方門口，就看到有其他鄰居貼了紙條寫著「妳可以叫，但可以叫好聽一點嗎？」讓她瞬間笑歪，後來經過所有鄰居簽名要求對方才搬家離開，她也終於得到安寧。

對此，同場錄影的孫國豪表示，他也曾遇過類似的女鄰居，對方從中午就開始叫，有時候傍晚、晚上也會叫，而且門口擺的鞋子子size都不一樣，讓他忍了一陣子後，終於受不了，衝到對方門口模仿各種叫床聲，後來才逐漸沒聲音。