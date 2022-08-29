玉山銀行新設曼谷、胡志明市代表人辦事處，東協布局再推進。玉山創辦人黃永仁董事長、玉山銀行董事長黃男州親自前往泰國、越南舉行開業酒會。黃男州表示，邁向第四個十年，玉山將持續壯大海內外經營，聚焦金融科技及ESG永續發展，致力成為亞洲最具特色的標竿銀行。

曼谷市長、駐泰國台北經濟文化辦事處莊碩漢大使及台灣、泰國重要企業代表均親臨酒會表達祝賀。莊大使表示，泰國是台灣推動新南向政策中，相當重要的國家，泰國政府持續推動產業轉型，吸引外商投資，此次設立曼谷代表人辦事處可提供台商良好諮詢服務，也特別肯定玉山在ESG永續發展的投入，成為企業成長發展的夥伴。

泰國華僑協會主席暨台商總會創會總會長余聲清主席表示，近年來，在泰國積極推動「泰國4.0」政策下，創新與科技相關產業蓬勃發展，也為台商帶來許多發展機會。玉山是一家不一樣的銀行，在台灣獲得許多肯定，相當期待玉山到泰國設立代表處。

在胡志明市舉行的開業暨感恩晚宴上，越央胡志明市副行長Nguyen Van Dung致詞表示期待玉山胡志明市代表處成立，可提升台、越企業間良好合作關係。越央同奈分行行長Ta Thanh Long亦表示玉山同奈分行自2015年開業以來，穩定成長並取得令人鼓舞的業務成果。

駐胡志明市台北經濟文化辦事處副處長曾曉峯表示，玉山成立30年來，在台灣經營績效名列前茅，秉持正派經營的理念，提供優質且專業的服務。曾副處長進一步提到，玉山於2015年在越南設立同奈分行，今年擴大版圖設立胡志明市代表處，相信玉山有過去30年來的經營基礎，未來在專業經營團隊的帶領下，在越南可以持續深耕並且更上一層樓。

隨著全球供應鏈移轉趨勢，泰國、越南已成為企業投資海外重要據點。玉山目前在越南設有3個據點，包含位於南越的同奈分行及胡志明代表處、北越的河內代表處，在全球10個國家地區已設有30個據點，包含泰國、越南、新加坡、香港、中國、柬埔寨、緬甸、日本、澳洲及美國，今年三月亦獲金管會核准設立日本福岡分行，透過完整的服務網絡，提供台商及當地企業更多元且全面的跨境金融服務，成為顧客前進亞太的靠山。