中央推出悠遊國旅振興方案刺激國內觀光，花蓮暑期住房率平均高達9成，可謂一房難求，各觀光景區人潮絡繹不絕；圖為太魯閣布洛灣。（羅亦晽攝）

中央推出悠遊國旅振興方案刺激國內觀光，花蓮暑期旅宿住房率平均高達9成，可謂一房難求，中秋3天連假緊接登場，但住房率平均只剩下6成，較過往減少2成，業者分析，中秋連假距暑假太近，且國旅補助方案中「個別旅客住宿優惠」將在連假前夕結束，進而影響整體住房率。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，暑假期間花蓮縣旅宿整體住房率表現堪稱良好，平均都有9成以上，但今年中秋連假住房率卻沒有像往年熱門，以目前的預訂率來看，平均只有5成，其中第1天有6至7成，第2天4至5成，第3天則剩下2至3成， 整體較歷年減1至2成。

張琄菡分析今年中秋連假住房率減少原因，她說，往年中秋節都是在9月底，但今年卻在9月初，離暑假太近，民眾出遊興致略減，且悠遊國旅補助將在9月8日結束，不過隔天就是中秋連假，因此遊客都會把握補助期限到花蓮旅遊，間接影響中秋連假的住房率。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦則說，暑假結束、「個別旅客住宿優惠」1300元補助將告一段落，但有些業者會透過祭出優惠吸引旅客入住，提升淡季的住房率，雖然目前住房率沒有很好，但有增加趨勢，且陸續有接獲詢問房間的電話，相信中秋連假還是會維持一定的住房率。

不過悠遊國旅振興方案「團體旅遊補助」持續進行，加上花蓮縣府加碼旅行社獎勵計畫，帶動團客首選的觀光飯店住房率；福容飯店指出，暑假結束，人潮確實略減許多，但中秋連假前2天住房率平均仍有8成5，且許多團客改在9月出遊，讓當月住房率維持在一定的水準範圍。

此外，公路總局因應中秋連假蘇花路廊恐出現的大量返鄉及旅遊車潮，將規畫蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，蘇澳-東澳、南澳-和平、和中-和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛路肩（緊急空間）；9月9日上午5時至下午5時、10日上午7時至下午1時，及11日中午12時至傍晚6時，蘇澳至崇德路段禁止21公噸以上大貨車通行，雙向管制。