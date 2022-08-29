玉山金(2884)設置海外據點傳捷報，玉山銀在今年中陸續完成新設曼谷、胡志明市代表人辦事處，東協布局再推進。隨著全球供應鏈移轉趨勢，玉山銀在泰國、越南已成為企業投資海外重要據點。玉山目前在越南設有3個據點，包含位於南越的同奈分行及胡志明代表處、北越的河內代表處，在全球10個國家地區已設有30個據點，包含泰國、越南、新加坡、香港、中國、柬埔寨、緬甸、日本、澳洲及美國，今年三月亦獲金管會核准設立日本福岡分行，透過完整的服務網絡，提供台商及當地企業更多元且全面的跨境金融服務，目標成為顧客前進亞太的靠山。

胡志明市及曼谷辦事處先後於6月29日及7月5日正式營運，但開業典禮則因疫情則延至8月底陸續舉行。駐泰國台北經濟文化辦事處大使莊碩漢表示，泰國是台灣推動新南向政策中，相當重要的國家，泰國政府持續推動產業轉型，吸引外商投資，此次玉山銀設立曼谷代表人辦事處可提供台商良好諮詢服務，也特別肯定玉山在ESG永續發展的投入，成為企業成長發展的夥伴。

駐胡志明市台北經濟文化辦事處副處長曾曉峰表示，玉山成立30年來，在台灣經營績效名列前茅，秉持正派經營的理念，提供優質且專業的服務。玉山於2015年在越南設立同奈分行，今年擴大版圖設立胡志明市代表處，相信玉山有過去30年來的經營基礎，未來在專業經營團隊的帶領下，在越南可以持續深耕並且更上一層樓。