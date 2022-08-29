●專家看法

今年上半年華爾街股市表現慘淡，但這意味著近來這一波夏季反彈未必後繼無力。Bernstein Private Wealth Management投資策略部門主管Alex Chaloff表示，今年9月和10月的歷史包袱可能不那麼沈重，市場上有更重要的力量，有一些可能是觸發「秋季反彈」的催化劑。

Chaloff表示，如果通膨持續放緩，市場必將上演慶祝行情，這代表聯準會9月可能只升息50個基點，而非75個基點，「這對反彈動能的形成至關重要」。

他並認為美國經濟可能實現「軟著陸」（soft landing），而在最壞的情況下，經濟也不過是陷入「溫和衰退」（mild recession）。投資人不必太擔心經濟急轉直下，因為消費者支出和企業支出仍然強勁，助我們度過難關還綽綽有餘。只要美國經濟持續成長，就能把通膨擔憂拋諸腦後，市場或許就能避免9月大跌或10月崩盤。

Natixis Investment Management Solutions首席投資組合策略師 Jack Janasiewicz表示，我們擁有了令人驚嘆的夏季行情，如果市場在這裡受挫，我也不會感到震驚。由於投資人將對聯準會不會如預期般那麼早開始降息做出反應，標普500指數可能在9月下跌多達10%。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，聯準會9月召開的FOMC會議和在此之前發布的重要經濟數據料將使市場陷入震盪，標普500指數可能跌回至6月低點附近。儘管如此，基於自6月以來的強勁升勢，標普500指數仍可望持續反彈到12月，「雖然我們最終可能重新測試6月的低點，但以往的經歷告訴我們不會創下新低」。