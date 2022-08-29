台北市前副市長黃珊珊28日宣布辭職參選台北市長，國民黨參選人蔣萬安則以「正藍軍」自居，酸黃「黨性變來變去」，北市議員游淑慧也酸，黃珊珊最會操作顏色政治、從中獲利；黃珊珊今表示，一開始參選是新黨，後來被開除後加入親民黨20年，不知道他說的變來變去是什麼意思，她還說，台北市在8年前已經超越藍綠，台北市民選擇無黨籍候選人，他們可能還沒跟上來。

台北市前副市長黃珊珊28日舉辦參選台北市長記者會，不過親民黨主席宋楚瑜沒有出席，遭質疑因黃珊珊沒有掛黨籍參選，台北市長柯文哲則幫忙緩頰稱 「好牌不必一次出盡」。黃珊珊說，人家剛好有事，這本來很正常，比賽剛剛才開始，請大家不用這麼急，「好酒沉甕底」，會支持所有人的支持，不是只有誰誰誰，而是要全民的支持。

至於被問到主視覺的配色為什麼是Tiffany藍和紫色，黃珊珊說，這兩個顏色很調和，不會單一的顏色，曲線很柔和，希望政治不需要那麼剛硬，可以互相柔和，有非常強力的柔軟度，讓大家融合在舒服的環境。

此外，外界認為蔣萬安參選吃虧，不像民進黨台北市長參選人陳時中和黃珊珊資源龐大，蔣認為，「他們有錢，我有雙腳。」對此，黃珊珊則酸，「他是講錯了吧？只有我是有雙腳沒有錢的吧？」

黃珊珊也表示，未來周周可能會有政策推出，有好的政見都會一一提出來。