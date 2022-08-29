亞洲資深人力資源專業雜誌《HR Asia》公布台灣區第五屆「亞洲最佳企業雇主獎」結果，今年有330間企業角逐獎項，HPE（慧與科技）以優秀成績獲得「2022亞洲最佳企業雇主獎」肯定。

「2022亞洲最佳企業雇主獎」是由參賽企業員工從核心價值（Core）、員工（Self）、團隊（Group）三大類總計9種指標評分而得的成績；HPE在三大類指標的評比分數都遠高於市場平均值將近 20℅。在眾多評估指標中，HPE團隊夥伴在「情感歸屬（Self-Heart）」的滿意分數更高出市場平均29％。團隊夥伴不僅在工作中感到精力充沛、認同工作環境是個健康的場域，也樂於在週末後重返工作崗位。除此之外，對於「企業文化與道德倫理（Self-Heart）」的認同感較市場平均分數多出26％，參與問卷的團隊夥伴認為HPE將人的價值至於獲利之上、重視流程的靈活度，並且相信員工會做出正確的決定。