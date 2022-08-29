全球領先的加密資產與區塊鏈基礎設施提供商幣安，宣布與韓國釜山市簽署諒解備忘錄（MoU）。作為合作的一部分，釜山市將獲得幣安提供的技術和基礎設施支援，以發展該市的區塊鏈生態系統和推廣釜山數位資產交易所(Busan Digital Asset Exchange)，雙方合作的另一種形式是訂單簿的共享。

此外，幣安表示將於今年年底前在釜山開展業務工作，作為推動該市成為東亞最具活力的數位中心之一的驅動力。幣安首席執行長兼創辦人CZ（趙長鵬）表示，很高興能與釜山市合作，支援該市的創新工作並帶來切實有效的區塊鏈行業相關發展。透過幣安在行業領先的地位和技術專長，結合釜山市對區塊鏈行業的大力支持，我們希望對推動城市內外加密貨幣的採用有所幫助。我們期待與釜山市密切合作，協助建立數位資產交易所和各種區塊鏈產業。

釜山市長Heong-Joon Park表示，透過這項協議，我們距離將釜山數位資產交易所建立為全球數位資產整合平台又更近了一步。透過將釜山打造成一個吸引全球關注的區塊鏈專業城市，我們將為當地經濟提供新的成長引擎，並使其成為全球數位金融中心。