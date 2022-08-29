歐洲炎熱和乾旱的夏季，預計今年馬鈴薯收成將大幅減少，並導致消費者最喜愛的薯條價格上漲。

馬鈴薯是歐洲家庭的主要蔬食或主食來源，德國人的食用薯泥和薯塊，相當類似於東方社會的米食習慣。其新鮮的薯條或是加工的薯片都需要馬鈴薯供應。然而目前馬鈴薯農作物正受到歐洲500年來最嚴重乾旱衝擊。

根據世界馬鈴薯市場(World Potato Markets)的分析師預期，歐盟最重要的馬鈴薯產區德、法、荷、比區域，其乾旱狀況可能讓歐洲馬鈴薯產量出現創紀錄新低水準，甚至低於2018年乾旱時期的產出。

歐洲馬鈴薯生產商說，在九月收成之前，預測都是暫時性的，也許有氣溫降低和雨水的機會；但是一些農田的收成希望渺茫。

農夫Erich Gussen說，在德國西部的Juelich地區，由於乾旱，一半收成將消失，現在出現降雨已經太晚了，「這裡已經長不出什麼了」。

德國農業部在8月26日的作物報告中沒有給出收穫預測，但表示馬鈴薯作物前景「急劇惡化」。

法國可能受到重創。根據法國UNPT團體的最新實地調查，該國收成可能較近20年平均水準低上至少20%。

比利時產業協會Belgapom的執行長Christophe Vermeulen說，預計該國的收成將減少30%，而消費者將付出更高成本，但成本負擔最高的將是農民。

薯條發源國比利時，最知名的薯條販賣商店Maison Antoine，其創辦人Pascal Willaert說，優質馬鈴薯的供應減少，可能進一步推高售價。現在說會漲到多高還太早，但肯定的是不會降價。該極富盛名的商店之前已經漲價10%；但原因是能源成本的上升，負擔比薯條的成本還重。

麥當勞和其它速食品牌的薯條供應主要來自冷凍薯條，目前未對歐洲收成的影響提出評估。

在EEX交易所，歐洲薯條期貨價格今年以來已經漲價50%，並在八月初來到歷史新高。