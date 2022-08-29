歐盟2023年起試行碳邊境調整機制(CBMA)，2026年起正式課徵碳邊境稅，部分企業購買碳權應對，增加營運成本卻未實質減碳，此時，擁有獨家技術的綠色循環經濟大廠源大環能(6639)宣布，通過屏東農科管理局及審議委員審核進駐，運用當地豐富的農業剩餘資源生產生物質碳、木醋液、草木灰等資材及綠能源供應，協助區內廠商做到真正減少碳排放。

根據世界銀行2022年的報告指出，全球碳稅稅率和碳交易價格節節高漲，2021年全球平均每單位碳稅調漲6美元，到2022年4月又上漲5美元，全球2021年的平均碳價比2020年成長六成、達840億美元之譜。對於以出口貿易為導向的台灣企業來說，碳排放增加的生產成本日漸升高，是未來面對國際競爭很大的隱患，要做到實質有效減少碳排放才能減輕壓力。

源大環能具備獨家專利的生質能技術，一兼二顧同時幫助企業同時解決廢棄物和降低碳排放的難題。位在雲林的食品大廠採用源大環能的綠能源多年，以廢木材、農業廢棄物及相關生質燃料，經處理後產生蒸氣綠能，取代燃油及天然氣，每年減少排放19744公噸的二氧化碳，比採用前少了77.32%，相當於164萬5千多棵樹、也等於大約51座大安森林公園一整年的碳吸附量。

此外，屏東農科園區亦有即將進駐的廠商準備採用源大環能的綠色生質能技術。源大環能粗估，廠商興建廠房時立即可省下的燃氣、管線設備費用就高達7000萬元，每年還可省下約2000萬購買天然氣的燃料費，同時可碳減排80%以上，若串聯多家廠商使用，能節省的管線維護花費、區域減碳更有加乘效益，園區的下腳料、稻稈、果皮、甘蔗渣、竹子、廢木等農業廢棄物，都可做為資材原料或生質燃料，貢獻改良土壤品質及解決露天燃燒廢棄物產生空汙的問題。

源大環能總經理林燿輝表示，使用生質能技術做為生產線運轉的熱能來源，最大的優勢是能夠達成實質碳排放減少，減少企業未來被徵收碳費或碳稅，源大環能未來更有意順勢為採用技術的客戶申請綠電憑證，帶來企業ESG和節能減碳實績的附加優勢，同時還能減少50~90%的水電費與設備、工安方面的管理維護和人員支出等間接成本。

除了生質能外，源大環能的下一步還瞄準了醫療和長照產業的廢棄物，滅菌後可再製成固體再生燃料(SRF)，解決廢棄物處理問題的同時亦能生產能源供應燃料，完整生質能供應鏈拼圖後的源大環能，可望成為衝刺國內循環經濟產業發展的極佳助力。