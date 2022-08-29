位在花東縱谷的瑞穗天合國際觀光酒店，超過3成以上同仁是原住民，為展現在地特色，邀集了阿美、布農、太魯閣、撒奇萊雅、噶瑪蘭五個族的同仁，於9至10月規劃「原來很力HIGH」系列活動，搭配慢活度假三天兩夜二泊六食住房優惠，雙人平日入住城堡精緻客房三天兩夜23,800元起+10％，從入住時的迎賓特調，部分餐食融入原民創意，並提供傳統服飾穿著體驗，每晚安排Nga'ay ho晚會吟唱部落歌謠，每週六也由同仁擔綱服裝走秀，並與部落合作重現織布展演、展示與DIY等，一同感受花蓮原鄉的文化魅力。

每年7、8月花蓮豐年祭總是吸引人造訪部落、探索原住民族文化，瑞穗天合國際觀光酒店自籌備階段就持續深耕地方與在地共生，重視每位原住民族同仁的付出，去年也獲得原住民族委員會頒發進用原住民族績優機關特優獎，是國內少數獲得此殊榮的飯店業者，此次規畫推出原住民月，從服務體驗、餐飲、休閒活動注入原住民族的元素。

原住民族同仁將以各族族語與顧客親切招呼，精心準備的兩款原住民迎賓特調，每天於城堡大廳以竹杯盛裝供應，其一Amis阿密思是融合小米酒、蔓越莓汁與氣泡飲的風味特調，滋味酸甜清爽，另款馬告風味水果Punch，則是結合自製的水果馬告果醬、瑞穗柚子醬，滋味豐富、口感滑順輕盈。

瑞穗天合國際觀光酒店主廚許創龍則從原民、花蓮在地食材擷取靈感，於芳泉百匯自助餐廳與中式家宴桌菜，獻藝多款原住民特色美饌，薄脆涼拌山豬皮將山豬皮洗淨後汆燙，再以檸檬、醬油、辣椒、糖調味，與洋蔥、香菜、蒜頭、青蔥一塊涼拌，切薄片後的山豬皮爽口Q彈令人回味，山胡椒蒸玉米融入了原住民料理不可或缺的關鍵調味料馬告，將小農玉米、馬告與奶油蒸煮後，讓玉米清甜之中帶有檸檬香茅的淡雅香氣，別具特色韻味。

原民風炒山豬肉則是將山豬肉以小米酒、胡椒、蒜頭醃漬一晚入味後，在鐵板料理區與蒜苗、洋蔥等快速翻炒，以鐵板逼出山豬肉的香氣，此外餐檯上也準備了花蓮經典的剝皮辣椒與部落自製小辣椒，讓嗜辣者可以體驗狂放的香辣滋味，另道紅球薑樹子蒸虱目魚肚，主廚選用的紅球薑是種特殊的薑科植物，其球果成熟時會由綠轉變成紅，且略帶些微泥土氣息，加入樹子與虱目魚肚一塊清蒸，為豐腴的魚肉增添順口的甘甜馨香。

原住民族傳統靠山吃山、靠海吃海，花東縱谷特殊地形也孕育了豐富的野菜，如龍葵、枸杞葉、野莧菜等，這些野菜本身即富有多層次的口感和與眾不同的香氣，汆燙後涼拌不需複雜調味就能為味蕾帶來一場充滿生命力的饗宴，主廚依此每日推出不同款的縱谷樂活野山菜。另外則以花蓮特色農作物之一的龍鬚菜，龍鬚菜即是佛手瓜的嫩芽，取其稍嫩的莖蔓，簡單清炒上桌就能讓味蕾享受輕盈爽口。

瑞穗天合國際觀光酒店也安排了免費原住民族族服穿著體驗，可於酒店內取景拍照，比如近期新設置的飄浮斑馬線，設計上利用視錯覺效果，在鏡頭捕捉下斑馬線彷彿石板飄浮了起來，平日就吸引不少住客駐足合影留念。每天晚間於莊園互動劇院則有Nga'ay ho晚會，Nga'ay ho為阿美族語意指您好，晚會中由原住民族同仁表演傳統歌謠，展現天籟般的美好歌喉，每週六於情人天空步道則有傳統服裝走秀活動，也將穿插服飾文化介紹，穿著時的注意事項。

瑞穗天合國際觀光酒店每週六、週日還邀請了太魯閣族耆老帶領部落年輕人，在城堡大廳展演現場織布，織布是太魯閣族重要的文化記憶之一，除了是織給家人的保暖物件，也是女子出嫁必備嫁妝，不過隨著織布被更快速的機器取代後，這項技藝也曾斷層長達半世紀之久，隨著部落族人的重視，重新找回織布技藝，並身體力行將這項傳統傳承下去，活動中也將安排小型織布機提供DIY體驗。