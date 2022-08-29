台中一名女大生與15歲少年交往，讓少年借住在大學宿舍7週，期間每週4次共發生28次性行為，女大生不慎懷孕想墮胎，少年因付不出墮胎費而向母親要錢，全案才首次曝光。橋頭地院審結，考量女子仍為學生，也已獲得少年母親原諒，依妨害性自主罪應執行10月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，女子就讀台中一所大學，2020年7月間與逃家的15歲少年相戀，發展為男女朋友關係，女大生讓少年住進學校宿舍為期7個禮拜，以每週4次為頻率，前後2人共發生28次性行為。

不料，女大生與少年未做好安全性行為不慎懷孕，而女大生欲墮胎便向少年討錢，無經濟能力的少年轉向母親尋求金援，少年母親知情後，認為女大生侵犯未成年兒子的性自主權，憤而報警控告女大生，全案才首次曝光，女方也反控遭到少年性侵。

橋頭地院審理時，法官考量女大生患有邊緣性人格違常及未註明之雙極情緒障礙，醫院診斷此精神症狀會影響患者對現實的詮釋與價值認定，使其容易快速的建立親密關係，但事前與事後對於事件的評價可能完全相反，故認為女大生控訴遭少年性侵並非刻意卸責。

法官認為女大生與少年交往，但當時少年未滿16歲，女大生仍多次與對方合意性交，影響少年的身心發展，參酌女方沒有前科，也因此案而懷孕墮胎，女方同樣為此承受巨大身心影響，案後與少年分手不再聯繫等一切情狀，認為宣告緩刑較適當，依對於14歲以上未滿16歲之男子性交共28最，各處2月徒刑，應執行10月。緩刑3年。