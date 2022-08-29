受到疫情與通膨因素影響，公益團體捐款短缺，開學日在即，元大金控今（29）日宣布預計捐贈新台幣一千萬元予家扶基金會，家扶的大師兄、職棒球星林智勝也出席，希望號召各界接力捐款，讓弱勢兒少能安心上學。

元大金控總經理翁健表示，十多年前金融海嘯百業蕭條，對社福團體造成巨大衝擊，元大金控秉持者「取之於社會，用之於社會」的精神，在景氣寒冬中送暖家扶基金會，開啟包括經濟扶助及兒童保護服務的「元來是幸扶」計畫，用行動直接給予弱勢兒少及其家庭最溫暖的關懷與守護。2020年新冠肺炎疫情爆發後，社福團體扶助工作再次受阻，元大金控捐贈「振興經濟愛心卡」給家扶基金會近三萬戶家庭，陪伴度過疫情難關。

家扶基金會調查報告指出，在疫情下，近9成的家庭經濟受到影響，達83％的家長工作受到影響，在職業別當中又以臨時工面臨最多經濟、家庭、生理、心理面向等困境，加劇了弱勢資源家庭學童學習負擔；家扶扶助對象中，今年超過一萬兩千人確診，在急難救助金與扶幼資源募集下滑的壓力下，截至8月中旬，新台幣一億五千萬的學習資源需求，仍有六千萬元的助學缺口。

後疫情時代，「溫度」成為社會凝聚與延續的最大課題與動能，元大金控以溫暖行動，照顧每一顆需要被關懷的心，盼此次捐贈行動，能帶動各界一起伸出援手，用愛點亮弱勢學童的求學路。元大金控將持續整合集團資源，於各項社會公益活動具體回應聯合國永續發展目標(SDGs)，落實推動公益關懷(SDG1)、助學育才(SDG4)及社區共好(SDG11)三大公益策略。