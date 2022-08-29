「宜！蘭人市集」27日晚間在外澳沙灘盛大舉辦，此次推出趣味主題「真。不想開學After Party」，特別邀集50個宜蘭青創品牌參展。縣長林姿妙今(29日)特別在臉書分享相關活動照片，並開放網友們許願下次的市集主題，同時歡迎大家感受充滿青春活力的宜蘭。

「真。不想開學After Party」首次移師海濱地區，規劃最有夏日氣息的沙灘音樂祭模式。林姿妙分享，這次特別在開學前，選在外澳沙灘盛大舉辦Party，讓大家為這個暑假留下最high的美好夏夜回憶！

林姿妙指出，宜！蘭人市集－充滿宜蘭青年的故事與夢想，滿滿的青年創意及熱情活力，現在已經成為宜蘭在地極具指標性的聚客活動，很榮幸可以和我們所有的宜蘭在地青創品牌，一起努力、共同成長！

林姿妙認為，年輕就是要勇敢築夢，透過與青年朋友的接觸與對話，具體實踐年輕化政策目標，共同協力策進，歡迎更多宜蘭囡仔的加入，留在最愛的蘭陽平原安心成家、穩定立業。