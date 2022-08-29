隨中國人民銀行宣布降息來刺激經濟，以及美國通膨年增率維持高檔，升息壓力引發市場擔憂經濟衰退疑雲。而最新一季恒指季檢結果納入百度等成分股，推升科技股權重超越金融類成份股，可望為恒指注入新的活水以及增加波動。權證發行商建議投資人可透過恒指權證參與恒生指數市場行情。

中國國家統計局公布最新7月經濟數據，零售消費、固定資產投資等低於市場預期，顯示中國經濟動能依舊疲弱，下半年經濟增長面臨極大考驗。在各種數據惡化，中國人民銀行宣布降息來刺激經濟。另外美國7月消費者物價（CPI）年增率雖降到8.5%，但仍遠高於美國聯準會(Fed)長期通膨目標，市場預期美國聯準會將在9月升息2碼至3碼。

在中國整體經濟成長動能下滑，以及美國升息導致經濟衰退疑雲下，香港投資人目前呈現觀望態勢。從8月以來，香港恒生指數成交量持續下滑，波動也持續減少，6月首週成交金額約8067億港幣，至8月的第二週(8月8至12日) 僅約4041億元，減少接近五成。

香港恒生指數是香港股市行情的重要指標，其中成分股的市值，涵蓋了所有在港交所上市公司市值近六成。而恒生指數公司每季都會針對恒指成分股進行評估納入以及剔除，而潛在成分股變動將引起被動資金大規模流動，可望為近期成交低瀰的恒指注入新的活水。

恒指最新一期的季檢結果出爐，成分股數目將由69檔增加至73檔，所有變動將於9月5日起生效。隨著本次百度集團入圍，若加計可視為科技股的電動車商比亞迪以及生物科技公司藥明生物，權重已占34.28%，已超越了金融類成份股權重的33.82%，代表生效後的恒指將由科技股主導走向。

麥格理證券副總經理黃聖傑表示，從過去10年來看，恒生指數平均波動率在18.36%，大於同期的台灣加權指數的14.54%，儘管近期恒指波動下滑，隨著新的成分股生效，可望為恒指注入新的活水以及增加波動。建議投資人可利用恒生指數波動大的特性，以權證參與恒生指數市場行情。