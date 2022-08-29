全國中小學將8月30日開學，全國高中學期新制，學生只要在第一節開始上課以前，也就是8點10分到校即可，學校不得要求學生強制參加早自習；不過，北市內湖高中卻遭新生家長爆料，要求學生仍需在7時30分到校。對此，內湖高中校長董家莒解釋，「沒有強制性」。

新學期開始，今年高中則採新制，讓學生養成自主規劃學習的習慣，早自習時間不用強制到校，但有內湖高中家長收到新生通知單上，要求學生能在7：30前到校，家長痛批，教育部說一套做一套。對此，校方回應表示，這是老師自願付出，沒有強制性，學生不想去也沒關係，不會列入出缺勤紀錄或成績考核。

教育部於今年3月修正發布《教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項》，明訂高中朝會活動每週最多1天，其餘4天早自習時間，由學生自主規劃運用，也可自行選擇是否參加或延後上學，只要在上午第一節上課前到校即可，學校不能列出缺席紀錄，且不得利用早自習時間安排考試，若學生遇到各種繞道，沒有尊重自主意願的測驗方式，可向教育部提出申訴。

北市教育局表示，在開學前，已再次函文各校重申相關規範，並強調學生自主規畫時段，學生得自主決定是否參加學習活動，學校不得安排打掃、考試或其他活動，並要求學生參加；也請學校加強校內人員宣導，避免在執行上有不符規定。教育局強調，將持續督導各校遵守教育部作息規範，以維護學生權益。