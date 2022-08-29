現場查扣犯案用電腦主機4臺、螢幕6臺、手機10支、現金新臺幣4萬5200元等贓證物，流動賭資估約5億餘元。（警方提供）

江嫌等人在屋內供奉神明，祈求平安賺大錢，最後仍遭警方查獲落網。（警方提供）

金門縣刑大副大隊長董紀宏說明破案經過，強調未來將持續執行跨縣市共打機制，也提醒民眾小心上當。（李金生攝）

金門縣刑警大隊跨海協同台中、新竹警方在一處社區公寓內破獲假投資賭博犯罪集團，流動賭金估逾5億元，起出電腦、手機等犯罪工具一批，現場供奉的神明根本不保佑，照樣讓江姓主嫌2人落網。

縣刑大專案小組經長期埋伏監控後，會同台中市刑大偵七隊、維安特勤中隊及新竹市刑大偵三隊共組跨縣市專案小組，直搗位於台中市的賭博機房。該集團租用社區住宅作為掩護，實際在內從事假投資博弈犯罪，現場查扣犯案用電腦主機4臺、螢幕6臺、手機10支、現金新臺幣4萬5200元等贓證物，流動賭資估約5億餘元。

警方說明，江嫌等人先利用通訊軟體臉書或LINE「交朋友」博取賭客信任後，隨即邀請賭客加入集團預先設計之群組內，群內集團成員皆申請5至10個假帳號不等，再以一人分飾多角之方式在群組內張貼帶牌贏錢之貼文，接續由本人或其他集團成員以假帳號陸續回復贏錢「感言」帶風向，讓賭客信以為真，最後加碼付出大筆資金投注後血本無歸。

江嫌等人落網後表示，他們特地在屋內設置神明廳，供奉自北港武德宮請來的神明，祈求神明保佑平安和賺大錢，但神明還是不保佑，白忙一場。統計該新設假博弈網站至少已有16人受害，財產損失約500萬元，全案移送台中地檢察署偵辦。

最近，金門遭詐騙的案子層出不窮，縣警察局長廖高江指示意成立「金門打詐縣府隊」，全力掃蕩詐騙集團。縣刑大科偵組向上溯源追查，此次展現跨海破案的績效，給予犯罪集團當頭棒喝，未來將持續執行跨縣市共打機制，也提醒民眾小心上當。